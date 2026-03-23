Carlo Verdone e il ritorno al cinema (su Paramount+) «Mi sono domandato se sarei riuscito a stare dietro ai tempi richiesti da una produzione cinematografica», prosegue Verdone. «Scrivere per il cinema è difficile perché bisogna condensare in circa due ore tutto ciò che desideri trasmettere e devi farlo nella maniera più chiara possibile, dall’inizio alla fine. Già dal primo giorno però la paura è andata via ed è stata sostituita da tante belle sensazioni. Merito della serenità e dell’amicizia che è saltata fuori sul set e che ha reso più semplice lavorare ad un film molto delicato e complesso». Un’opera che nasce dal titolo di un articolo di un giornale inglese in cui si parlava di queste scuole di seduzione dove degli psicologi si mettevano a disposizione di persone in cerca di un irrobustimento della propria autostima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlo Verdone: «Dopo Vita da Carlo tornare al cinema mi spaventava, non sapevo se ero ancora capace. Scuola di seduzione parla degli uomini che si sentono inadeguati: un problema molto attuale»

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