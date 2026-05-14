L'avvocata di Alberto Stasi ha commentato la vicenda di Andrea Sempio, definendola una tragedia dal punto di vista umano. Ha anche ricordato un episodio passato di Stasi, paragonandolo a quanto sta accadendo ora. La sua testimonianza si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario in cui sono coinvolti vari protagonisti. La discussione si concentra sugli aspetti personali e sulle emozioni legate alle situazioni di pressione e di difficoltà vissute dai soggetti coinvolti.

La tragedia di Sempio e Stasi L’avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, ha parlato alla trasmissione di Rete 4 Realpolitik degli ultimi sviluppi delle indagini sul caso di Garlasco, che vedono sotto accusa Andrea Sempio. Commentando alcune parole della legale di Sempio sulle pressioni che il suo assistito sta subendo, Bocellari ha fatto un parallelo con la vicenda di Alberto Stasi. Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi L’avvocata ha dichiarato:”Quella che sta vivendo Sempio è una tragedia, la capisco perché è la stessa che ha vissuto Alberto Stasi, a causa di un’eccessiva pressione mediatica”. La revisione del processo Stasi Bocellari ha poi rilasciato alcune dichiarazioni anche sull’istanza di revisione del processo Stasi, che la difesa avrebbe intenzione di chiedere a breve. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Giada Bocellari parla dell'assedio ad Andrea Sempio: "Umanamente una tragedia, già vissuto da Stasi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Garlasco, Bocellari: "Stasi non frequentava casa Poggi, lo dicono anche i genitori, era conosciuta meglio da Andrea Sempio"Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, ha evidenziato come sia errato sostenere che Stasi fosse un "frequentatore di casa Poggi", portando in...

Garlasco, Giada Bocellari svela la reazione di Stasi all'audio di Sempio su Chiara Poggi: "Si è commosso"Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ha svelato la reazione del suo assistito alle recenti indiscrezioni su un audio di Andrea Sempio su Chiara...

Temi più discussi: Realpolitik: Le parole di Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi Video; Garlasco in Tv, la voce sull'inchiesta riaperta grazie a una love story di Giada Bocellari. L'avvocato: Teorie calunniose. La sua risposta ai Poggi; Garlasco, parla Giada Bocellari: Intercettazione di Andrea Sempio agghiacciante. Se confermata, Alberto Stasi fuori dal carcere; Garlasco, Giada Bocellari svela la reazione di Stasi all'audio di Sempio su Chiara Poggi: Si è commosso.

Giada Bocellari:Devo andare a prendere le marche da bollo, le famose marche da bollo Questa donna si è talmente rotta i coglioni che da oggi in poi sarà la sua nemesi a parlare ? #Garlasco x.com

Garlasco, Giada Bocellari parla dell'assedio ad Andrea Sempio: Umanamente una tragedia, già vissuto da StasiL'avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, ha paragonato l'attuale vicenda di Andrea Sempio a quella vissuta dal suo assistito ... virgilio.it

Garlasco, Giada Bocellari svela la reazione di Stasi all'audio di Sempio su Chiara Poggi: Si è commossoLa reazione di Alberto Stasi all'indiscrezione sull'audio di Andrea Sempio su Chiara Poggi è stata svelata dal suo avvocato Giada Bocellari. virgilio.it