Quali potrebbero essere i calciatori del Napoli convocati dall' Italia per le due partite con Baldini ct | le ipotesi

Il commissario tecnico dell’Under 21, Silvio Baldini, guiderà la nazionale maggiore nelle prossime due partite amichevoli contro il Lussemburgo e la Grecia, in programma rispettivamente il 3 e il 7 giugno. In questa occasione, si ipotizza che alcuni calciatori del Napoli possano essere convocati, anche se ancora non sono stati annunciati i nomi ufficiali. La rosa dei possibili convocati resta oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

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