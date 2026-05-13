Quali potrebbero essere i calciatori del Napoli convocati dall' Italia per le due partite con Baldini ct | le ipotesi

Da napolitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario tecnico dell’Under 21, Silvio Baldini, guiderà la nazionale maggiore nelle prossime due partite amichevoli contro il Lussemburgo e la Grecia, in programma rispettivamente il 3 e il 7 giugno. In questa occasione, si ipotizza che alcuni calciatori del Napoli possano essere convocati, anche se ancora non sono stati annunciati i nomi ufficiali. La rosa dei possibili convocati resta oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

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Sarà Silvio Baldini, commissario tecnico dell'Under 21, a guidare la nazionale maggiore in occasione dei prossimi due impegni, le amichevoli con il Lussemburgo e con la Grecia in programma rispettivamente il 3 e il 7 giugno.Il ct ad interim della Nazionale, parlando in occasione del Premio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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