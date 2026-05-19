Negli ultimi tempi, sono stati riportati diversi raid provenienti dall’Ucraina che hanno colpito territori russi. Secondo un ex ufficiale militare britannico, queste azioni evidenziano le vulnerabilità delle difese russe e contribuiscono a creare tensioni nel paese. Tuttavia, nonostante l’aumento di scontento tra la popolazione e le sfide militari, non si prevede che si verifichino tentativi di colpo di stato o cambiamenti drastici al vertice del governo. La situazione rimane complessa e sotto osservazione.

Per l’ex colonnello britannico de Bretton-Gordon gli attacchi di Kyiv mostrano le falle delle difese russe e mettono Mosca sotto pressione. Ma il diplomatico in esilio Bondarev avverte: le élite non possono sfidare Putin e la pace resta lontana. L’analisi e le interviste di Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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