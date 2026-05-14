Sal Da Vinci non c'è stasera all'Eurovision 2026 ma l'Italia sarà presente con altri artisti in gara

Stasera l’Italia non partecipa alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, ma ci saranno comunque artisti italiani in gara. Sal Da Vinci non si esibirà in questa fase, mentre altri rappresentanti del paese sono comunque in gara e si esibiranno sul palco durante la manifestazione. La competizione prosegue con diverse nazioni e artisti che si sfidano davanti a un pubblico internazionale.

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