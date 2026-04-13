Raffaella Fico ha annunciato la fine della sua relazione con Armando Izzo, affermando di sentirsi male perché lo ama, ma di non aspettarsi un ritorno. La donna ha anche parlato della perdita del bambino che aspettava, condividendo la sua sofferenza in un momento difficile. La rottura e la perdita sono state al centro delle sue parole, rendendo questa fase particolarmente complicata per lei.

Non è un periodo affatto semplice per Raffaella Fico, dopo aver affrontato la perdita del bambino che aspettava ha dovuto fare i conti con la fine della sua storia d'amore con Armando Izzo. Nelle precedenti ospitate a Verissimo la modella si era detta felice di aver trovato il vero amore, nei giorni scorsi però il calciatore con una storia postata sui social ha annunciato la fine della loro relazione. Ai suoi seguaci ha detto che ha bisogno di prendersi una pausa. Ieri Raffaella Fico è tornata a Verissimo dove ha rivelato che le cose tra loro andavano bene, infatti non si aspettava che l'avrebbe lasciata. La modella ha raccontato che dopo essere tornata a casa dopo il ritiro a Palermo le ha detto che aveva bisogno di prendersi del tempo per riflettere perché per lui è un periodo brutto e vuole stare da solo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Raffaella Fico sulla rottura con Armando Izzo: “Sto male perché lo amo ma non ci sarà un ritorno”

Raffaella Fico: ‘Ci sto male, lo amo ancora’, ma spuntano foto di Izzo con una misteriosa donnaCosa ha detto Raffaella Fico a Verissimo sulla rottura con Izzo? Una confessione a cuore aperto, tra lacrime e parole che pesano come macigni.

Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati? Ecco cosa è successo e le indiscrezioni sulla rotturaLa storia tra Raffaella Fico e Armando Izzo sembrava una di quelle destinate a durare, soprattutto dopo il dolore condiviso per la perdita del loro...