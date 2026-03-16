Secondo studi recenti, amici e parenti che si comportano in modo invadente o fastidioso contribuiscono a farci sentire più stanchi e a invecchiare più velocemente. Si tratta di persone che chiamano spesso solo per lamentarsi o che, durante le occasioni familiari, fanno commenti che aumentano lo stress. Questi comportamenti sono stati collegati a effetti negativi sulla salute e sul benessere generale.

E’ l’amico che ci chiama solo per lamentarsi o anche quella zia che, puntuale a ogni festa di famiglia, ci fa salire la pressione con un commento fuori luogo. Sono proprio loro che, oltre a farci sentire “svuotati” a ogni incontro, possono farci letteralmente invecchiare più velocemente. A dimostrarlo è uno studio della New York University, pubblicato sulla rivista Pnas. I ricercatori si sono chiesti cosa succede quando lo stress nella nostra vita proviene dalle persone che ci circondano. In particolare, gli studiosi si sono concentrati sui legami difficili all’interno delle reti sociali delle persone, individui che hanno definito “molestatori”, per capire se avessero in qualche modo un’influenza sull’invecchiamento allo stesso modo di altri fattori di stress cronico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Amici e parenti “molesti” ci fanno invecchiare. Lo dice anche la Scienza

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