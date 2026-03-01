Anche sazi non resistiamo agli spuntini la scienza svela il perché

Da iltempo.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un pasto completo, molte persone si trovano a desiderare comunque uno spuntino, spesso aprendo la scatola dei biscotti. La scienza ha studiato questa tendenza, spiegando che il desiderio di consumare snack persiste anche quando si è sazi. Questo comportamento si manifesta frequentemente, indipendentemente dalla sensazione di fame o sazietà.

Milano, 28 feb. (Adnkronos Salute) - Il pranzo è finito da poco. Ma la scatola dei biscotti è lì a portata di mano, e una voglia irresistibile spinge ad aprirla, anche quando si è sazi. La scienza però assolve i 'golosi'. Secondo un nuovo studio, infatti, è tutta colpa del cervello umano che continua a rispondere a stimoli alimentari allettanti anche dopo aver mangiato a sufficienza. La ricerca è firmata da un team dell'University of East Anglia (Uk) e potrebbe finalmente le ragioni di tutto questo. In un mondo di pubblicità infinite e spuntini a ogni angolo, gli esperti affermano che le scoperte messe a segno fanno luce sul motivo per cui così tanti fanno fatica a mantenere un peso sano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

anche sazi non resistiamo agli spuntini la scienza svela il perch233
© Iltempo.it - Anche sazi non resistiamo agli spuntini, la scienza svela il perché

Perché i figli minori passano più tempo davanti agli schermi: la spiegazione della scienzaUna ricerca australiana rivela che i figli minori usano smartphone e tablet fino al 10% in più dei primogeniti.

La scienza dice che i gatti miagolano più spesso agli uomini, ma non perché li preferiscono (tutt’altro)I gatti fanno miagolii di saluto più spesso agli uomini che alle donne, secondo un nuovo studio.

Trova facilmente notizie e video collegati.