Dopo un pasto completo, molte persone si trovano a desiderare comunque uno spuntino, spesso aprendo la scatola dei biscotti. La scienza ha studiato questa tendenza, spiegando che il desiderio di consumare snack persiste anche quando si è sazi. Questo comportamento si manifesta frequentemente, indipendentemente dalla sensazione di fame o sazietà.

Milano, 28 feb. (Adnkronos Salute) - Il pranzo è finito da poco. Ma la scatola dei biscotti è lì a portata di mano, e una voglia irresistibile spinge ad aprirla, anche quando si è sazi. La scienza però assolve i 'golosi'. Secondo un nuovo studio, infatti, è tutta colpa del cervello umano che continua a rispondere a stimoli alimentari allettanti anche dopo aver mangiato a sufficienza. La ricerca è firmata da un team dell'University of East Anglia (Uk) e potrebbe finalmente le ragioni di tutto questo. In un mondo di pubblicità infinite e spuntini a ogni angolo, gli esperti affermano che le scoperte messe a segno fanno luce sul motivo per cui così tanti fanno fatica a mantenere un peso sano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anche sazi non resistiamo agli spuntini, la scienza svela il perché

