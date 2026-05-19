Assegno a 1.000 euro con arretrati | per chi cambia la pensione di giugno

A partire dal primo giugno, migliaia di grandi invalidi in Italia riceveranno un aumento dell’assegno mensile di 1.000 euro, comprensivo degli arretrati. La misura riguarda coloro che hanno subito modifiche alla pensione di giugno e comporta un incremento immediato e sostanziale delle somme mensili erogate. La novità interessa una vasta platea di beneficiari e si traduce in un miglioramento diretto delle condizioni economiche di chi riceve questa tipologia di pensione.

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A partire dal 1° giugno migliaia di grandi invalidi in Italia riceveranno un aumento significativo del proprio assegno mensile. Si tratta di una delle novità più rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 1992025), che ha modificato la disciplina delle provvidenze a favore dei grandi invalidi (commi 922-924 dell’articolo 1), aggiornando le norme della legge n. 2882002.L’INPS, con messaggio n. 1269 del 14 aprile 2026, ha confermato l’applicazione degli aumenti, che avranno decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2026. Nel cedolino di giugno i beneficiari riceveranno quindi sia il nuovo importo mensile maggiorato sia gli arretrati maturati nei primi cinque mesi dell’anno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Assegno a 1.000 euro con arretrati: per chi cambia la pensione di giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ASSEGNO DI INCLUSIONE Marzo 2026: Novità Importi, Arretrati e chi riceve la DOPPIA RICARICA Sullo stesso argomento Leggi anche: Aumento assegno invalidi militari, importi fino a 1000 euro e arretrati a giugno Computo pensione Gestione Separata, no arretrati e assegno solo dalla domanda: la sentenzaLa giurisprudenza più recente ha messo un punto fermo su una questione che interessa molti lavoratori con carriere “miste”: la decorrenza della... QdR | Assegno unico, nuovi controlli INPS sui pagamenti oltre 1.000 euro dlvr.it/TSYxcf Leggi di più x.com Assegno unico, nuovi controlli INPS sui pagamenti oltre 1.000 euroL’INPS amplia il sistema di assistenza digitale per i beneficiari dell’Assegno Unico Universale. Dalla fine di marzo 2026 l’Istituto ha esteso la video guida personalizzata anche ai casi in cui il pag ... quotidianodiragusa.it Assegno unico bloccato oltre i 1.000 euro: aggiornata la guida INPS per sbloccare i pagamentiAssegno Unico bloccato? Dalla fine di marzo 2026 INPS ha esteso il servizio di video guida personalizzata all’ipotesi di blocco del pagamento dell’Assegno ... leggioggi.it