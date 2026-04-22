Aumento assegno invalidi militari importi fino a 1000 euro e arretrati a giugno

L’Inps ha annunciato con il messaggio n. 1269 del 2026 un aumento degli assegni destinati agli invalidi militari. A partire da giugno saranno riconosciuti importi fino a 1000 euro mensili. Inoltre, sono previsti arretrati per le somme non erogate in passato, relativi a questa categoria di beneficiari. La comunicazione riguarda specificamente le prestazioni destinate ai grandi invalidi militari.

L’ Inps, con il Messaggio n. 1269 di aprile 2026, annuncia importanti novità per i grandi invalidi militari. In attuazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 1992025), l’Istituto ha ufficializzato la rideterminazione degli importi spettanti a titolo di assegno sostitutivo dell’accompagnatore. La misura, che modifica la storica disciplina della Legge 2882002, punta a garantire un sostegno economico più robusto a chi ha subito gravi menomazioni in servizio. I nuovi importi Inps, chi riceverà di più. La riforma stabilisce un incremento dell’assegno, differenziato in base alla gravità dell’invalidità riportata nelle tabelle del Testo Unico (D.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Aumento assegno invalidi militari, importi fino a 1000 euro e arretrati a giugno LEGGE 104 INVALIDI DISABILI 260€ BONUS PENSIONI INVALIDITà TUTTE LE NOVITà da GENNAIO 2026 Notizie correlate Invalidi di guerra: l’INPS aumenta l’assegno, fino a 1.000 euroL’INPS ha confermato l’aggiornamento degli importi relativi all’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, una misura introdotta dalla Legge... Aumento stipendi personale ATA, importi e arretrati che superano i 1.000 euroGrazie all’accordo raggiunto, con il rinnovo del Ccnl Istruzione e Ricerca, per il triennio 2025-2027 è confermato l’aumento degli stipendi del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Assegno sostitutivo accompagnamento militare; Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare: aumenti dal 2026 e arretrati a giugno –; Assegno Sostitutivo Accompagnatore Militare 2026: Aumenti in Arrivo!; Invalidi di guerra | l’INPS aumenta l’assegno fino a 1.000 euro. Aumento assegno invalidi militari, importi fino a 1000 euro e arretrati a giugnoLa riforma stabilisce un incremento dell’assegno, differenziato in base alla gravità dell’invalidità riportata nelle tabelle del Testo Unico (D.P.R. 915/1978). Per le categorie di invalidità più gravi ... quifinanza.it Assegno sostitutivo accompagnatore militare: salgono gli importi 2026Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per grandi invalidi: aumento importi INPS e pagamento arretrati 2026 da giugno. pmi.it Se percepisci una pensione di reversibilità e hai anche il riconoscimento di invalidità, potresti avere diritto all’assegno di vedovanza. Molte persone non sanno di poter ottenere questo aumento economico mensile e continuano a perdere soldi ogni anno. Verif - facebook.com facebook