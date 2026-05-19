Pensavo di stare male poi ho fatto questo | il trucco di bellezza di Kylie Jenner fa discutere
Recentemente, una celebrità ha condiviso sui propri canali social una storia personale che riguarda un episodio di malessere seguito da un gesto di bellezza. La narrazione ha suscitato reazioni e discussioni tra i follower, alcuni dei quali hanno commentato le proprie esperienze, mentre altri si sono concentrati sulla scelta di condividere dettagli così intimi. L’episodio ha attirato l’attenzione anche dei media, che hanno analizzato il racconto e le sue implicazioni nel mondo dello spettacolo.
Nel mondo patinato delle celebrity, dove ogni dichiarazione viene scandagliata e amplificata, Kylie Jenner ha condiviso con il pubblico una confessione tanto disarmante quanto inaspettata. Durante un’apparizione al podcast “ Therapuss ” condotto da Jake Shane, la miliardaria del beauty ha svelato uno dei suoi segreti di self-care preferiti, con la rivelazione che ha subito colpito migliaia di persone per la sua schiettezza. “ Non c’è niente che faccia sentire meglio di un’abbronzatura spray ”, ha dichiarato Kylie con una franchezza tipica dei social media. Ma è la frase successiva che ha davvero catturato l’attenzione: “ A volte penso di essere depressa, e poi faccio l’abbronzatura spray e mi rendo conto che ero solo pallida ”. 🔗 Leggi su Screenworld.it
After divorce, he guided his love-struck son right, their lives thrived; vain ex-wife regretted.
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