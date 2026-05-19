Cerignola strappano la fede ad un pellegrino di 83 anni sorprende la lettera del figlio

Da ilsipontino.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cerignola, un uomo di 83 anni che percorreva la Via Francigena è stato vittima di un furto. Durante l’episodio, sono state strappate la fede nuziale e altri effetti personali. La vittima, un pellegrino proveniente dal Trentino, ha riferito di aver perso alcuni oggetti di valore. La notizia ha suscitato reazioni di sdegno tra i residenti, mentre il figlio del pellegrino ha scritto una lettera che sta circolando tra la comunità.

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CERIGNOLA - Ha destato profonda indignazione a Cerignola il furto ai danni di Adriano, pellegrino trentino di 83 anni in cammino lungo la Via Francigena. Mentre riposava nei pressi del Duomo, l'anziano vedovo è stato avvicinato da un malintenzionato che gli ha strappato dal collo una catenina d'oro di inestimabile valore affettivo. Al monile erano infatti legate una medaglietta in ricordo della moglie Elena e la fede nuziale con l'incisione "Adriano 1973". Il vile gesto si inserisce in un clima di crescente preoccupazione cittadina per la microcriminalità, tematica già sollevata nei giorni scorsi anche su FoggiaReporter. A rendere noto il furto e a prestare il primo soccorso morale al viandante è stata la Pro Loco di Cerignola APS, che tramite i social ha lanciato un appello per ritrovare gli oggetti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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