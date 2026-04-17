Problemi fisici per Djokovic | Non ce la faccio salta Madrid e pensa al Roland Garros

Il tennista serbo ha annunciato di non poter partecipare al torneo di Madrid a causa di problemi fisici, dichiarando di non sentirsi in condizione. La decisione influisce sulla sua classifica e sulla preparazione in vista di Roland Garros. La sua assenza dal Masters 1000 rappresenta un passo indietro nel calendario stagionale, lasciando aperto il forcing verso lo Slam francese. La scelta si inserisce in un momento di valutazioni sulla salute e sui prossimi impegni.

Il campione serbo ha annunciato ufficialmente la mancata partecipazione al Masters 1000. E adesso fa un po' di conti col Ranking per un tabellone migliore in vista dello Slam.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Alcaraz farà un tatuaggio per gli Australian Open: “Lo metterò vicino a quello del Roland Garros”Carlos Alcaraz ha deciso che celebrerà il primo successo agli Australian Open con un tatuaggio, l'ennesimo. Sinner e il dilemma Madrid: tra sforzo fisico e sogni di Roland GarrosIl calendario di Jannik Sinner si trova davanti a un bivio cruciale che potrebbe determinare l’andamento della sua stagione sulla terra battuta, con... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roland Garros, Djokovic centra la sua ottava semifinale a Parigi. Domani sfida l'astro nascente Thiem; Djokovic, rischio forfait a Madrid: Non sono sicuro di riuscire di giocare; Jannik Sinner giocherà a Madrid? Caja Magica sconsigliabile per Parigi, ma c’è un conto aperto…; Musetti batte Moutet e va ai quarti, fuori Sonego. Djokovic salta il Masters 1000 di Madrid: rinuncia ufficiale!Novak Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Madrid, il suo messaggio solleva dubbi sulla preparazione per Roland-Garros. L'annuncio è stato fatto sui suoi social media. Dopo aver mantenuto il dubbio su ... msn.com Djokovic si ritira dal Masters 1000 di Madrid: 'Non sono pronto a competere'La stagione di Novak Djokovic è stata finora caratterizzata da diverse difficoltà. Dopo aver raggiunto la finale agli Australian Open, dove aveva superato Jannik Sinner in una semifinale epica, il ... it.blastingnews.com Al Roland Garros i tennisti potranno per la prima volta indossare fitness tracker durante le partite, dopo un lungo dibattito. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/jannik-sinner-whoop-roland-garros-volta-cos-e-872323.htmlutm_medium=Social&utm_source=Fac facebook Niente 1 Point Slam al Roland Garros A comunicarlo è la direttrice del torneo Amelie Mauresmo: nonostante sia stato molto apprezzato dal pubblico, per Mauresmo si tratta di una moda che non rispecchia l’essenza del torneo francese #Tennis #Roland x.com