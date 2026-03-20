Un uomo è stato arrestato dopo aver pedinato e aspettato sotto casa di una studentessa universitaria per diverse settimane. Secondo le fonti, si sarebbe nascosto nei pressi dell’abitazione e lungo il percorso che la studentessa seguiva quotidianamente, oltre che davanti ai locali frequentati. Le autorità hanno preso provvedimenti dopo aver raccolto le prove di questa attività sospetta.

Nell’ultimo mese sarebbe diventato l’incubo di una studentessa universitaria. L’avrebbe aspettata sotto casa, lungo il tragitto per rientrare, fuori dai locali da lei frequentati. Cercando di approcciare e di attaccare bottone, nonostante la giovane, 24 anni, avrebbe espressamente detto a quell’uomo che dei suoi tentativi di corteggiamento non voleva saperne. I carabinieri della stazione Fortebraccio lo hanno arrestato in flagranza di reato. Si tratta di un cittadino marocchino, 56enne, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della studentessa. L’uomo, pur non conoscendo la giovane e in assenza di qualsiasi rapporto o relazione, l’avrebbe molestata e perseguitata, con approcci e insistenti tentativi di corteggiamento, nonostante il netto rifiuto della giovane donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Per settimane pedina e si apposta sotto casa di una studentessa sconosciuta: arrestato

Articoli correlati

Leggi anche: Perseguita studentessa universitaria giorno e notte a Perugia: 56enne arrestato mentre la pedina vicino casa

Si apposta con il coltello sotto casa dell’ex fidanzata per costringerla a tornare con lui: arrestato a 17 anniIl 17enne arrestato a Belgioioso (Pavia) si era più volte appostato sotto l'abitazione dell'ex fidanzata minorenne con un coltello in mano.

Una raccolta di contenuti su settimane pedina

Discussioni sull' argomento Per settimane pedina e si apposta sotto casa di una studentessa sconosciuta: arrestato; Pedina e aggredisce la ex . Scatta il braccialetto; Stalker pedina una 22enne all'uscita dalla palestra e le mette un gps sulla bicicletta: 27enne denunciato dopo i filmati e la querela...; Loftus-Cheek anticipa il rientro: giocherà con uno speciale dispositivo di protezione.

Napoli, McTominay torna in gruppo: Conte ritrova una pedina chiave per il finale di stagione Buone notizie in casa Napoli. Dopo alcune settimane complicate dal punto di vista [.....] - facebook.com facebook