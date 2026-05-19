Peaky Blinders | The Immortal Man il trailer del film mostra il ritorno della famiglia Shelby

Netflix mostra, attraverso il primo trailer, il ritorno di Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby. Come si concluderà la storia dei Peaky Blinders? Dopo aver rivelato la data di uscita, e aver mostrato ai fan le prime immagini del film, Netflix ha rilasciato il trailer di Peaky Blinders: The Immortal Man. La pellicola arriverà sul grande schermo il 6 marzo. Sulla piattaforma la famiglia Shelby farà il suo ritorno il 20 marzo. Cillian Murphy sarà sul grande schermo nel ruolo di Tommy Shelby tornando a indossarne i panni per chiudere la storia della famiglia che ha tenuto i fan incollati allo schermo. Questa la sinossi ufficiale: “Birmingham, 1940. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Peaky Blinders: The Immortal Man | Trailer ufficiale | Netflix Italia

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