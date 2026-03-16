Peaky Blinders | The Immortal Man | ecco come è nata l' idea del film

Il film “Peaky Blinders: The Immortal Man” sarà disponibile su Netflix a partire dal 20 marzo. È diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight. Nel cast figura ancora una volta Cillian Murphy, che interpreta il personaggio di Tommy Shelby. L’attesa per questa produzione è alta tra i fan della serie, che potranno vedere il film nei prossimi giorni.

“Peaky Blinders: The Immortal Man”, l’atteso film diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight, con il premio Oscar Cillian Murphy che torna a interpretare l’iconico Tommy Shelby, è in arrivo su Netflix dal 20 marzo. Nel cast anche Rebecca Ferguson (Dune, A House of Dynamite), il candidato all'Oscar Tim Roth (Le Iene, The Hateful Eight), Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack - Nessuna mi ha mai detto di no) con il candidato all'Oscar Barry Keoghan (Saltburn, Gli spiriti dell’isola) e il vincitore del Primetime Emmy Award Stephen Graham (Adolescence, A Thousand Blows). In occasione dell’uscita della pellicola abbiamo intervistato... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Peaky Blinders: The Immortal Man | Teaser ufficiale | Netflix Italia

Una selezione di notizie su Peaky Blinders

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«Peaky Blinders vive dentro di me ogni giorno», ha dichiarato Cillian Murphy, e forse questa è la frase che meglio riassume ciò che significa questa saga per chi l’ha seguita fin dall’inizio. Il 14 marzo 2026, Peaky Blinders compirà 13 anni, e l’attesa per il film c - facebook.com facebook

Il 20 marzo, su Netflix, arriverà il film di Peaky Blinders, intitolato The Immortal Man, diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight, il creatore della serie originale. Nei prossimi giorni ne parlerò più nel dettaglio, intanto mi piacerebbe riflettere su una cosa. E x.com