Tommy Shelby ritorna dall’esilio dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale e si prepara a tornare sulla scena con il nuovo film

Nel 2022 Tommy Shelby saliva su un cavallo bianco e spariva all’orizzonte. Fine della storia. Fine di 6 stagioni che avevano trasformato Peaky Blinders, una piccola produzione Bbc, in un fenomeno culturale globale. Steven Knight, il creatore della serie, racconta di aver incontrato appassionati dei Peaky Blinders ovunque. «Tornando dalle vacanze in Spagna, la gente mi diceva che c’era un bar che si chiamava Tommy Shelby. In tutto il mondo le persone rispondevano a Peaky Blinders in un modo completamente sproporzionato rispetto alla quantità di promozione e pubblicità che avevamo fatto». Un fenomeno che Knight, e con lui Cillian Murphy, sapeva bene non potersi chiudere con una semplice cavalcata nel tramonto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tommy Shelby torna dall'esilio nella Seconda Guerra Mondiale. "Peaky Blinders: The Immortal Man" è il film da vedere su Netflix

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