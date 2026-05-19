Pavia la musica per Gaza | dibattito e note dal Mediterraneo all’Ateneo
A Pavia si tiene un evento dedicato alla musica per Gaza, che include un dibattito in Aula Magna. Al centro delle discussioni ci sono le ripercussioni del collegamento con Betlemme e le modalità di gestione dei fondi destinati ai minori di Gaza. Durante l'incontro vengono analizzati i temi legati alla solidarietà, alla raccolta fondi e alle iniziative musicali che coinvolgono il Mediterraneo e l’ateneo locale. La giornata si svolge con interventi di rappresentanti istituzionali e associazioni coinvolte.
?? Punti chiave Come influenzerà il collegamento con Betlemme il dibattito in Aula Magna? Chi gestirà concretamente i fondi raccolti per i minori a Gaza? Quanto deve raggiungere la raccolta fondi per sostenere le comunità vulnerabili? Come collaboreranno le associazioni locali con l'Università per questo obiettivo??? In Breve Obiettivo 30 mila euro entro il 31 dicembre 2026 per UNICEF e Gazzella ODV. Dibattito alle 17 in Aula Magna con Valerio Corzani e collegamento con Betlemme. Concerto al . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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