Pavia la musica per Gaza | dibattito e note dal Mediterraneo all’Ateneo

A Pavia si tiene un evento dedicato alla musica per Gaza, che include un dibattito in Aula Magna. Al centro delle discussioni ci sono le ripercussioni del collegamento con Betlemme e le modalità di gestione dei fondi destinati ai minori di Gaza. Durante l'incontro vengono analizzati i temi legati alla solidarietà, alla raccolta fondi e alle iniziative musicali che coinvolgono il Mediterraneo e l’ateneo locale. La giornata si svolge con interventi di rappresentanti istituzionali e associazioni coinvolte.

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