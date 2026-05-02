Dopo aver partecipato alla Flotilla, la vita di Carlo è cambiata radicalmente. In passato ha lavorato come skipper a bordo di una imbarcazione, ma ora si dedica attivamente a una missione umanitaria nel Mediterraneo con una ong, salvando naufraghi. Per lui, essere stato parte di quella spedizione ha rappresentato un punto di svolta, influenzando anche come gli altri lo percepiscono e portandolo a cercare un modo diverso di contribuire.

“Ormai io sono Carlo della Flotilla. Per i miei amici, per chi mi incontra, anche per me stesso. Essere stato skipper di Morgana ha cambiato la percezione che le persone hanno di me. Si sono accorti di come sono davvero” Parla Carlo Alberto Biasioli, trentanovenne di Ravenna, che tra settembre e ottobre dell’anno scorso è stato a bordo di una barca italiana diretta a Gaza con la Global Sumud Flotilla. Da quell’esperienza è tornato un altro Carlo? No, non credo di essere cambiato così tanto, ma dopo il mio rientro. La mia vita si era sgretolata. e piano piano va ricostruita. Ma chi era Carlo prima di quel viaggio? Sono sempre stato sensibile alla geopolitica, ma non avevo mai fatto attivismo o politica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo la Flotilla tutto è diverso: voglio provare a cambiare le cose”. Storia di Carlo: dal lavoro di skipper alla missione per Gaza. “E ora con una ong vado a salvare i naufraghi nel Mediterraneo”

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Ecco la seconda parte della storia di Carlo. Dopo il ricovero in clinica, il quadro è risultato compromesso. Per quanto riguarda la bocca è stata evidenziata una lacerazione quasi completa della parte aborale della lingua in orizzontale... più pneumotorace e frat - facebook.com facebook

Caro Carlo, dovresti conoscere la mia storia di lunghissima militanza politica, mi sono sempre misurata con voti e preferenze a partire da anni in cui tu dovevi ancora scoprire l’amore per la politica (cioè prima che Matteo Renzi ti facesse ministro). In ogni caso x.com