Inter Pavard non convince il Marsiglia | Chivu pensa al reintegro? Gli scenari

A sette giornate dalla fine del campionato, l’Inter si concentra anche sulla semifinale di Coppa Italia, mentre il difensore Pavard non ha convinto il Marsiglia. L’allenatore Chivu sta valutando la possibilità di reintegrare il giocatore nella rosa. La squadra nerazzurra sta programmando le prossime mosse in vista della conclusione della stagione.

Con 7 giornate al termine, più un’ulteriore semifinale di Coppa Italia, l’Inter pensa già a pianificare il proprio futuro. Tra acquisti e cessioni, bisogna fare i conti anche con il rientro dai prestiti. Tra tutti spicca il nome di Benjamin Pavard, volato a Marsiglia negli ultimi giorni di mercato per fare spazio a Manuel Akanji nella difesa nerazzurra. Il francese è legato al club con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato sui 15 milioni. Ma come sta andando la sua stagione? E quali sono le intenzioni del Marsiglia? Gli scenari La stagione di Pavard. La stagione del centrale francese era cominciata nel segno del nerazzurro, scendendo in campo alla prima di campionato come braccetto nel 5-0 rifilato al Torino. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Pavard non convince il Marsiglia: Chivu pensa al reintegro? Gli scenari Pavard a Marsiglia non convince, niente riscatto: torna all’Inter! Rientra nei piani di Chivu?di Redazione Inter News 24Pavard non sarà riscattato per 15 milioni di euro dal Marsiglia, Chivu potrà dargli fiducia nella prossima stagione? Il... Pavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’InterPavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo... Temi più discussi: Pavard non convince, Marsiglia dubbioso sul riscatto; Lucescu, l’ultima partita per la sua Romania; Repice: Critiche a Gasp? Divento pazzo. Non mi convince la questione del FPF; Inter, guai da Pavard e il Marsiglia: la pessima notizia che inguaia i nerazzurri. Inter, guai da Pavard e il Marsiglia: la pessima notizia che inguaia i nerazzurriBenjamin Pavard e il Marsiglia complicano i piani di mercato dell'Inter: dalla Francia arriva una pessima notizia in vista dell'estate ... spaziointer.it Tornerà all’Inter!: la rivelazione in queste ore, sarà un rebus per il clubBenjamin Pavard non continuerà al Marsiglia. Secondo quanto rivela RMC Sport, il difensore francese lascerà l'OM al termine della stagione ... spaziointer.it Le ultime dall'infermeria dell'Inter in vista della sfida contro il Como - facebook.com facebook . @Inter, le ultime sulle condizioni di Bastoni, Lautaro e Thuram in vista della sfida contro il Como x.com