Venerdì scorso, in via Marturano a Lorefice, due operai sono morti dopo essere caduti da un’altezza di circa trenta metri durante un intervento di lavoro. La scena si è svolta nel pomeriggio e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Le autorità hanno avviato indagini per accertare le cause dell’incidente e verificare le condizioni della gru coinvolta.

Il tragico evento avvenuto venerdì scorso in via Marturano a Lorefice, dove due uomini hanno perso la vita dopo una caduta da un’altezza di circa trenta metri, ha scosso profondamente il tessuto sociale di Palermo. Daniluc Tiberi Un Mihai, di 50 anni, e Najahi Jaleleddine, di 41, sono morti a causa della precipitazione dal macchinario che stavano utilizzando, un incidente che ha portato all’apertura di indagini tecniche complesse e a una forte mobilitazione dei lavoratori del settore edile. I dettagli tecnici del sinistro e le indagini in corso. Le operazioni di accertamento condotte ieri presso l’istituto di medicina legale del Policlinico hanno permesso di procedere con le autopsie sui corpi dei due operai.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Lorefice: due operai cadono nel vuoto, indagini sulla gru

Si ribalta carrello della gru e precipitano nel vuoto mentre lavorano: morti due operai a PalermoIncidente sul lavoro in via Ruggero Marturano a Palermo: due operai sono caduti da una gru e sono morti.

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