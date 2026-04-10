Palermo operai cadono da una gru mentre ristrutturano un edificio | due morti

Due operai sono morti e un altro è rimasto ferito a Palermo durante i lavori di ristrutturazione di un edificio. La tragedia si è verificata quando il cestello su cui si trovavano è crollato, provocando la caduta degli uomini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. L’incidente ha coinvolto anche un dipendente di un’azienda coinvolta nei lavori.

Sono caduti da una gru su cui stavano lavorando a Palermo. Due operai edili sono morti in via Ruggero Marturano, sul luogo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma non c'era più nulla da fare. Un terzo operaio, precipitato insieme agli altri due dopo che il carrello si è ribaltato, si è salvato miracolosamente finendo sui copertoni di un negozio di ricambio pneumatici., Stando alla prima ricostruzioni, e per motivi ancora da accertare, il cestello dentro cui stavano lavorando sarebbe caduto finendo sulla tettoia del negozio del gommista. Nell'incidente sarebbe rimasto ferito anche un dipendente del negozio di pneumatici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Palermo, operai cadono da una gru mentre ristrutturano un edificio: due morti Tragedia a Palermo, morti due operai caduti da una gru(Adnkronos) – Dramma a Palermo, dove due operai sono morti dopo essere precipitati da una gru. Leggi anche: Incidente sul lavoro a Palermo, due operai morti caduti da una gru Temi più discussi: Cadono da una gru, morti due operai a Palermo; Incidente sul lavoro a Camastra. Tre operai cadono dal cestello elevatore; Incidente in cantiere a Camastra: crolla un cestello, quattro operai feriti; Cammarata: Il CGA conferma la legittimità dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gruLa tragedia è avvenuta in via Ruggero Marturano. Un terzo operaio si sarebbe salvato finendo sui copertoni di un negozio di ricambio pneumatici ... tg24.sky.it Cadono da una gru, morti due operai a PalermoPALERMO (ITALPRESS) - Incidente mortale sul lavoro a Palermo. Due operai caduti da una gru hanno perso la vita in via Ruggero Marturano. Sul posto ... notizie.tiscali.it Due operai di 49 e 41 anni morti a Palermo: si spezza il braccio di una gru durante i lavori, precipitati - facebook.com facebook Nel tg delle 14 #TgRSicilia Calcio. Il Palermo a Frosinone per una partita che ha il sapore dell'impresa. E' l'ultima possibilità per continuare a coltivare il sogno della promozione diretta. Per il tecnico rosanero l'unica incognita la presenza di Joronen in porta x.com