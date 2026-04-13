Paura per un anziano a Catania aggredito da un 23enne a scopo di rapina | il video dell' assalto

A Catania, un uomo di 23 anni è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata dopo aver aggredito un anziano nel tentativo di rapinare la pensione appena riscossa. L’episodio è stato ripreso da un video, che mostra il momento dell’assalto. L’anziano è stato colpito durante la violenta aggressione, e l’aggressore è stato fermato poco dopo dai carabinieri.

Un giovane è stato arrestato a Catania per rapina aggravata ai danni di un anziano, aggredito dopo aver ritirato la pensione. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in Corso Italia, dove la vittima è stata seguita e poi assalita dal rapinatore, che ha tentato di impossessarsi del portafoglio contenente 600 euro. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha ricostruito la dinamica grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti. Anziano rapinato a Catania Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della mattina, quando un anziano si è recato presso un ufficio postale di Catania situato in Corso Italia per riscuotere la pensione.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paura per un anziano a Catania, aggredito da un 23enne a scopo di rapina: il video dell'assalto Paura per il titolare di un negozio a Modena, aggredito da due uomini durante una rapina: arrestatiDue arresti per rapina aggravata: questo il risultato dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata del 2 febbraio in un’attività... Catania, anziano rapinato dopo aver ritirato la pensione: arrestato un 23enneABBONATI A DAYITALIANEWS Pedinamento e agguato davanti all’ufficio postale Un giovane di 23 anni, originario di Catania, è stato arrestato dalla...