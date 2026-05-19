Paura nella notte in via Spezia fiamme in un appartamento | alcune persone portate in ospedale

Nella notte tra lunedì e martedì, un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento in via Spezia a Parma. Le fiamme hanno causato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Alcune persone coinvolte nell’incidente sono state portate in ospedale per accertamenti e cure. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti.

Paura nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio in via Spezia a Parma per l'incendio che si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, all'interno di un appartamento. Verso le ore due le fiamme sono divampate all'interno della struttura. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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