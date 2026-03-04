A Legnano, circa la metà della popolazione affronta quotidianamente il timore di perdere servizi essenziali e di vivere in solitudine. La discussione sull’invecchiamento della società mette in evidenza le preoccupazioni di molte persone che temono di non ricevere l’assistenza necessaria con l’avanzare dell’età. La questione riguarda sia le famiglie che gli anziani stessi, tutti coinvolti in questa problematica crescente.

Legnano (Milano) – Si torna a parlare di invecchiamento e di soluzioni da mettere in campo per affrontare l’impatto su una società dall’età media sempre più elevata. Il convegno “Fragilità e comunità a Legnano“, domani allo Spazio 27B dalle 9, è organizzato da Spi Cgil per restituire i risultati della ricerca sull’isolamento sociale condotta in collaborazione con il Comune di Legnano nel 2025. La ricerca si compone di un questionario e di un focus group. Fa seguito a una prima indagine realizzata dal sindacato fra 2022 e 2023 sulle condizioni sociali degli anziani, da cui erano emersi solitudine e isolamento quali elementi su cui focalizzarsi per contribuire al miglioramento del welfare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Solitudine e paura di rimanere senza servizi: l’incubo di metà dei legnanesi

