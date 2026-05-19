Paura a Scampia | crolla la Vela Rossa

A Scampia, questa mattina, i residenti hanno avvertito un forte boato e la terra che tremava, portando molti a credere si trattasse di una scossa di terremoto. Tuttavia, successivamente è stato confermato che il rumore e le vibrazioni derivavano dal crollo improvviso di un edificio, noto come la Vela Rossa. L’intero stabile si è sfaldato in modo repentino, creando preoccupazione tra la popolazione e richiedendo l’intervento delle forze di sicurezza per gestire la situazione.

Paura a Scampia dove i residenti hanno sentito un violento boato e la terra tremare. In tanti hanno pensato ad una scossa di terremoto ma in realtà le vibrazioni erano dovute al crollo improvviso ed inaspettato della Vela Rossa, che si è in parte sbriciolata.Il crollo intorno alle 23.Sul posto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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