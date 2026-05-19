A Scampia, nel quartiere napoletano, si è verificato un nuovo crollo in un edificio disabitato noto come la Vela Rossa. L’incidente è avvenuto nelle ore serali e ha causato un forte boato che ha attirato l’attenzione dei residenti. La struttura, già in fase di smantamento, si è improvvisamente sgretolata, generando ulteriori preoccupazioni tra le persone che vivono nella zona. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per le verifiche del caso.

Un boato a tarda ora, a Scampia si rivive un incubo: crolla la Vela Rossa, edificio già in via di abbattimento. Paura nel quartiere della periferia nord di Napoli, dove nel luglio del 2024 ha ceduto un ballatoio nella Vela Celeste, causando tre morti e 12 feriti. Il botto di stasera è stato udito a grande distanza, scatenando spavento in molti residenti. Sul posto si sono recate varie ambulanze. Al momento non risultano feriti. La Vela Rossa era comunque disabitata. La situazione è chiaramente in evoluzione. Santamaria ai domiciliari: accolta l’istanza della difesa, decisivi i chiarimenti resi. Rapina in piena notte al commerciante ortofrutticolo poi la fuga: i. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, ancora paura a Scampia: crolla la Vela Rossa, disabitata e già in abbattimento

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