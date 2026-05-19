Paura a Scampia | crolla la Vela Rossa evacuato palazzo di 6 piani

A Scampia si è verificato un crollo improvviso di parte della Vela Rossa, un edificio di sei piani. I residenti hanno avvertito un forte boato e hanno percepito un tremolio del terreno. La paura ha portato all’evacuazione dell’intero stabile, mentre i soccorritori sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la situazione ha generato grande preoccupazione tra i residenti. La causa del cedimento non è ancora stata chiarita dagli esperti.

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Paura a Scampia dove i residenti hanno sentito un violento boato e la terra tremare. In tanti hanno pensato ad una scossa di terremoto ma in realtà le vibrazioni erano dovute al crollo improvviso ed inaspettato della Vela Rossa, che si è in parte sbriciolata.Il crollo intorno alle 23.Sul posto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Paura a Scampia, è crollata una parte della Vela Rossa Sullo stesso argomento Paura a Scampia: crolla la Vela RossaPaura a Scampia dove i residenti hanno sentito un violento boato e la terra tremare. Napoli, ancora paura a Scampia: crolla la Vela Rossa, disabitata e già in abbattimentoUn boato a tarda ora, a Scampia si rivive un incubo: crolla la Vela Rossa, edificio già in via di abbattimento. Scampia, crolla una parte della Vela Rossa: paura tra i residenti napolijournal.com/2026/05/19/sca… #napoli #scampia x.com Crolla la Vela Rossa di Scampia, era in fase di abbattimento. Il rudere caduto a due passi dalle nuove case, evacuata palazzinaCede quel che resta della Vela Rossa di Scampia, il casermone di cemento era già in fase di abbattimento. Evacuata per precauzione palazzina in via Gioberti. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi ... fanpage.it Scampia, crolla una parte della vela rossa: era disabitata e in via di demolizione. Nessun ferito e circa 300 sfollatiMomenti di paura nella zona di Napoli nord precisamente nel quartiere di Scampia dove, secondo quanto si apprende, è crollata una parte della ... msn.com