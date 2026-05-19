Paura a Scampia | crolla la Vela Rossa evacuato palazzo di 6 piani

Da napolitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Scampia si è verificato un crollo improvviso di parte della Vela Rossa, un edificio di sei piani. I residenti hanno avvertito un forte boato e hanno percepito un tremolio del terreno. La paura ha portato all’evacuazione dell’intero stabile, mentre i soccorritori sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la situazione ha generato grande preoccupazione tra i residenti. La causa del cedimento non è ancora stata chiarita dagli esperti.

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Paura a Scampia dove i residenti hanno sentito un violento boato e la terra tremare. In tanti hanno pensato ad una scossa di terremoto ma in realtà le vibrazioni erano dovute al crollo improvviso ed inaspettato della Vela Rossa, che si è in parte sbriciolata.Il crollo intorno alle 23.Sul posto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Paura a Scampia, è crollata una parte della Vela Rossa

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