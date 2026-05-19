Paura a Lodi Vecchio sversati 300 litri di acido cloridrico nel parcheggio | ecco i motivi

Nella mattinata di ieri, un incidente ha provocato lo sversamento di circa 300 litri di acido cloridrico nel parcheggio di un'area industriale a Lodi Vecchio. La presenza di una colonna di fumo biancastro ha attirato l’attenzione di residenti e lavoratori, che hanno segnalato l’accaduto alle autorità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e valutare i rischi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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Lodi Vecchio, 19 aprile 2026 – Una colonna di fumo biancastro all’alba di ieri ha messo in apprensione i residenti e i lavoratori della zona industriale di Lodi Vecchio. L’allarme è scattato intorno alle 6 di ieri mattina all’interno del piazzale di una ditta di trasporti situata in via Campania, un’azienda specializzata nella movimentazione di prodotti chimici liquidi. 300 litri di prodotto. Il fumo, ben visibile a distanza, è stato generato dalla fuoriuscita di acido cloridrico da una cisterna posteggiata nel cortile interno. Le squadre del Comando dei vigili del fuoco del comando di Lodi, intervenute d’urgenza sul posto, hanno individuato l’origine dello sversamento in una fessurazione che si era aperta sulla parete del contenitore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura a Lodi Vecchio, sversati 300 litri di acido cloridrico nel parcheggio: ecco i motivi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lodi Vecchio: si ribalta con l’auto nel fossato, muore ragazza di 29 anniLodi Vecchio (Lodi), 7 maggio 2026 – Tragedia, di prima mattina, tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco. Rogo di un tir a Lodi Vecchio: rischio chimico per i canali agricoli? Cosa scoprirai Come può il solfuro di sodio contaminare i canali agricoli? Quali danni può causare il gas liberato dal carico corrosivo? Come hanno... Paura a Lodi Vecchio, sversati 300 litri di acido cloridrico nel parcheggio: ecco i motiviIl liquido è uscito da una cisterna danneggiata appartenente ad una ditta di prodotti chimici liquidi: nessun intossicato. Tuttavia ci sono volute ore di di lavoro per bonificare il terreno coinvolto ... ilgiorno.it Meteo Lodi Vecchio - Previsioni a lungo termineMeteo Lodi Vecchio - Previsioni a lungo termine, previsioni del tempo per Lodi Vecchio, temperature, precipitazioni, venti, irraggiamento solare, inquinamento dell'aria. ? Controlla ora la tua città c ... ilmeteo.it