Lodi Vecchio | si ribalta con l’auto nel fossato muore ragazza di 29 anni

Nella mattina di oggi, tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco, si è verificato un incidente in cui un’auto è finita nel fossato, causando la morte di una ragazza di 29 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vittima. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di rilievo.

Lodi Vecchio (Lodi), 7 maggio 2026 – Tragedia, di prima mattina, tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco. Una ragazza di 29 anni è stata trovata senza vita, nella sua automobile, finita in un fossato. Le cause dell'incidente sono al momento al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi e in particolare i militari della stazione di Tavazzano con Villavesco, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica. La ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto la ragazzi si sarebbe ribaltata con la vettura alla cui guida si trovava, in un fossato adiacente la sede stradale, nella zona di via Francesco Rovida, strada da qualche anno a senso unico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi Vecchio: si ribalta con l’auto nel fossato, muore ragazza di 29 anni Notizie correlate Auto sbanda in curva, poi “vola” nel prato e si ribalta: ragazza in ospedaleUna ragazza di 26 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 3 aprile a Lonato del Garda, a pochi metri dal... Lodi Vecchio, motociclista 15enne si schianta contro un'auto: è gravissimoLodi, 30 aprile 2026 – Lo scontro violento, il giovane centauro sbalzato sull’asfalto e la corsa disperata in ospedale. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Dal territorio - Incidente, muore una donna; Terza, Lodi: Lodi Vecchio e San Bernardo ai playoff!; Lodi: La Top-11 di Terza Categoria; Autotreno che trasporta sostanze chimiche in fiamme sulla Sp 115 | strada chiusa a Lodi Vecchio. Lodi Vecchio: si ribalta con l’auto nel fossato, muore ragazza di 29 anniSul posto soccorritori e vigili del fuoco: la giovane, però, sarebbe deceduta praticamente sul colpo. Carabinieri al lavoro per accertare dinamica e cause ... ilgiorno.it Lodi Vecchio, vigili del fuoco al lavoro fino quasi alla mezzanotte di lunedì. Il mezzo pesante trasportava materiale usato per la produzione di cera per candele. - facebook.com facebook Lodi Vecchio, tir in fiamme sulla provinciale - Cronaca x.com