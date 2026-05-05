Rogo di un tir a Lodi Vecchio | rischio chimico per i canali agricoli

Nella zona di Lodi Vecchio si è verificato un incendio che ha coinvolto un tir, generando preoccupazioni riguardo a potenziali rischi chimici. Secondo le prime verifiche, il veicolo trasportava sostanze corrosive, tra cui il solfuro di sodio, che potrebbero contaminare i canali agricoli vicini. Le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali danni ambientali e i rischi per l’area circostante.

? Cosa scoprirai Come può il solfuro di sodio contaminare i canali agricoli?. Quali danni può causare il gas liberato dal carico corrosivo?. Come hanno agito i tecnici Arpa per monitorare la dispersione?. Cosa rischiano le falde acquifere dopo il versamento sull'asfalto?.? In Breve Incendio iniziato lunedì 4 maggio alle ore 18:45 sulla provinciale 115.. Sostanza corrosiva solfuro di sodio idratata rischia di contaminare canali agricoli locali.. Tecnici Arpa, Carabinieri e Polizia Locale monitorano l'area per dispersione chimica.. Vigili del Fuoco hanno utilizzato schiuma per neutralizzare il calore del carico.. Un tir carico di solfuro di sodio idratato ha preso fuoco nella serata di lunedì 4 maggio sulla provinciale 115 all’altezza di Lodi Vecchio, scatenando l’intervento dei soccorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo di un tir a Lodi Vecchio: rischio chimico per i canali agricoli Notizie correlate Incendio a Vezzano sul Crostolo, rogo alla Chemco: “Allarme chimico, non aprite le finestre”Una colonna di fumo denso e scuro si è alzata improvvisamente verso il cielo, visibile da chilometri di distanza, trasformando un pomeriggio... Rogo nel mercato di Verona: 5 mezzi agricoli distrutti dalle fiammeUn violento incendio ha colpito il parcheggio del mercato ortofrutticolo di Verona nella serata di ieri, intorno alle 22:00, distruggendo tre furgoni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incendio sulla provinciale, a fuoco tir con sostanze corrosive: allarme per il rischio contaminazione; Lodi Vecchio, tir in fiamme sulla provinciale; TIR in fiamme sulla A32: paura e autostrada chiusa in Valsusa; Tre camion in fiamme nella notte a Vicenza, ipotesi atto doloso / IL VIDEO. Tir carico di legno si incendia sull’autostrada Roma-Napoli, 13 ore per spegnere il rogo: enorme colonna di fumoTir carico di assi di legno per carpenteria si incendia sull'autostrada A1 Roma-Napoli. Ci vogliono 13 ore per domare il rogo, a causa delle elevatissime temperature. Le fiamme sono divampate ieri ... fanpage.it Jesi, scoppia un rogo nel sottotetto: l'allarme lanciato da un vicino, palazzina inagibileJESI Incendio nella mattinata di ieri in via Zara dove le fiamme hanno interessato il sottotetto di una palazzina di due piani. Il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria, propagandosi rapidamente ... corriereadriatico.it Le immagini del rogo di Lodi Vecchio nel video di Pi. Ci. https://www.ilcittadino.it/stories/centro_lodigiano/lodi-vecchio-tir-in-fiamme-sulla-provinciale-o_196301_96/ - facebook.com facebook Il rogo di #CransMontana, la #Svizzera insiste sui conti da pagare: “E mandateci il conto del Niguarda”. Le famiglie vedranno il filmato choc della tragedia. #Tg1 Roberta Ferrari x.com