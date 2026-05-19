Paura a Fiumicino Airbus striscia la coda in pista | atterraggio d’emergenza dopo il decollo

All'aeroporto di Roma Fiumicino, un aereo di linea ha effettuato un atterraggio d'emergenza dopo aver subito un problema durante il decollo. L’incidente ha coinvolto un velivolo Airbus che, mentre si trovava in fase di salita, ha avuto difficoltà e ha deciso di tornare in pista. Sul posto sono intervenuti i servizi di terra e le autorità aeroportuali, che hanno gestito la situazione per garantire la sicurezza di passeggeri e equipaggio. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

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Si sono vissuti attimi di tensione all’aeroporto di Roma Fiumicino dove, dopo aver strisciato a lungo sull’asfalto della pista durante il decollo, il pilota di un Airbus A320 della compagnia portoghese Tap diretto a Lisbona è stato costretto a liberare i serbatoi del velivolo prima di invertire la rotta ed effettuare un atterraggio d’emergenza: un episodio, questo, su cui l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) vuol fare chiarezza. Stando a quanto riportato dalla stessa Agenzia, la quale ha inviato sul posto un esperto per dare avvio all’inchiesta, i fatti si sono verificati nel corso della mattinata di oggi, martedì 19 maggio.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Paura a Fiumicino, Airbus striscia la coda in pista: atterraggio d’emergenza dopo il decollo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aereo "striscia" la coda in decollo e gira in tondo per ore prima dell'atterraggio d'emergenzaUn grande spavento, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri, ma con una dinamica che ha tenuto il litorale romano con il naso all'insù per... Fiumicino, coda dell’aereo tocca la pista al decollo: indaga l’AnsvFiumicino, 19 maggio 2026 – “Tail strike” a Fiumicino per un A320 della compagnia portoghese Tap. La coda dell’Airbus gratta sulla pista di Fiumicino: atterraggio d’emergenza dopo aver consumato il carburante, scatta l’inchiestaÈ successo al decollo. L’aereo della compagnia portoghese Tap è rientrato nella Capitale dopo aver bruciato centinaia di chili di cherosene. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo manda l’esper ... corriere.it Paura a Fiumicino, Airbus striscia la coda in pista: atterraggio d’emergenza dopo il decolloIl volo Tap per Lisbona è rientrato senza feriti dopo aver scaricato carburante sul mare. L’Ansv ha aperto accertamenti ... msn.com