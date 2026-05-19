Aereo striscia la coda in decollo e gira in tondo per ore prima dell' atterraggio d' emergenza
Un aereo durante il decollo ha toccato la coda con la pista, causando un incidente che ha portato a un atterraggio di emergenza. Dopo aver attraversato l'aria per alcune ore, l'aereo ha iniziato a girare su se stesso, creando tensione tra i presenti. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri ha riportato ferite. La dinamica dell’incidente ha coinvolto il traffico aereo della zona e ha attirato l’attenzione di molti sul litorale romano.
Un grande spavento, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri, ma con una dinamica che ha tenuto il litorale romano con il naso all'insù per ore. Oggi un aereo della compagnia Tap Air Portugal da Roma a Lisbona, appena staccatosi dalla pista dell'aeroporto di Fiumicino, ha vissuto momenti. 🔗 Leggi su Today.it
Perché I Nuovi Aerei Di Linea Vengono Addestrati A Decollare In Verticale
Sullo stesso argomento
“L’aereo è rallentato all’improvviso dopo il decollo”: panico sul volo Ryanair per Atene, rientro immediato e lunga attesa prima dell’atterraggioDoveva essere un normale volo di linea, uno dei tanti che ogni giorno collegano la Sicilia alla Grecia.
Fiumicino, coda dell’aereo tocca la pista al decollo: indaga l’AnsvFiumicino, 19 maggio 2026 – “Tail strike” a Fiumicino per un A320 della compagnia portoghese Tap.
Aereo striscia la coda in decollo e gira in tondo per ore prima dell'atterraggio d'emergenzaUn grande spavento, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri, ma con una dinamica che ha tenuto il litorale romano con il naso all'insù per ore. Oggi un aereo della compagnia Tap Air Portugal ... today.it
Aereo in decollo 'striscia' la pista a Fiumicino, Ansv invia investigatoreGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it