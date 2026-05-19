Aereo striscia la coda in decollo e gira in tondo per ore prima dell' atterraggio d' emergenza

Un aereo durante il decollo ha toccato la coda con la pista, causando un incidente che ha portato a un atterraggio di emergenza. Dopo aver attraversato l'aria per alcune ore, l'aereo ha iniziato a girare su se stesso, creando tensione tra i presenti. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri ha riportato ferite. La dinamica dell’incidente ha coinvolto il traffico aereo della zona e ha attirato l’attenzione di molti sul litorale romano.

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