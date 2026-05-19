Fiumicino coda dell’aereo tocca la pista al decollo | indaga l’Ansv

Fiumicino, 19 maggio 2026 – “ Tail strike” a Fiumicino per un A320 della compagnia portoghese Tap. L’aereo, con marche di registrazione Cs-Tnx, oggi durante un decollo all’aeroporto di Roma Fiumicino ha strusciato la coda in pista. L’aeromobile una volta in volo ha consumato il carburante in eccesso ed è rientrato a Fiumicino senza ulteriori criticità. Secondo quanto riferisce l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) nessun danno risulterebbe per gli occupanti mentre l’entità dei danni riportati dall’aereo sono in corso di valutazione. Intanto l’Ansv ha disposto l’invio di un investigatore presso l’aeroporto per la raccolta delle evidenze disponibili, utili anche alla corretta classificazione dell’evento di ‘tail strike’, ossia l’incidente durante il quale la parte posteriore di un aereo tocca la pista. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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