Taxi Driver Paul Schrader ricorda ancora dopo 50 anni | La Columbia Pictures lo aveva dato per spacciato

Mezzo secolo fa, il film Taxi Driver usciva nelle sale, segnando un momento importante nel cinema americano. Nonostante le difficoltà incontrate durante la produzione, lo sceneggiatore Paul Schrader ricorda ancora oggi come la Columbia Pictures avesse considerato il progetto ormai fallito. La pellicola, che ha ottenuto riconoscimenti e ha influenzato molte produzioni successive, è stata protagonista di una lunga e complessa storia di realizzazione e distribuzione. Questa vicenda viene ripercorsa in occasione dei cinquant’anni dalla sua uscita.

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