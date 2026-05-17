Taxi Driver Paul Schrader ricorda ancora dopo 50 anni | La Columbia Pictures lo aveva dato per spacciato
Mezzo secolo fa, il film Taxi Driver usciva nelle sale, segnando un momento importante nel cinema americano. Nonostante le difficoltà incontrate durante la produzione, lo sceneggiatore Paul Schrader ricorda ancora oggi come la Columbia Pictures avesse considerato il progetto ormai fallito. La pellicola, che ha ottenuto riconoscimenti e ha influenzato molte produzioni successive, è stata protagonista di una lunga e complessa storia di realizzazione e distribuzione. Questa vicenda viene ripercorsa in occasione dei cinquant’anni dalla sua uscita.
Mezzo secolo di storia del cinema celebrato senza peli sulla lingua. Lo sceneggiatore Paul Schrader riavvolge il nastro sul capolavoro del 1976 e svela aneddoti sepolti per decenni: dal boicottaggio della major alle accuse di "manipolazione" commerciale contro Stallone, fino alla bizzarra caccia al "pappone bianco" a New York. Intervistato da Deadline in occasione del cinquantennale di Taxi Driver(uscito nell'incredibile annata del 1976 accanto a pietre miliari come Rocky, Tutti gli uomini del presidente e Quinto potere), Paul Schrader ha demolito il mito romantico dietro la nascita della pellicola di Martin Scorsese. A partire dall'atteggiamento della Columbia Pictures, che all'epoca non aveva la minima idea di ciò che si trovava tra le mani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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