Schrader ha affidato a Facebook il suo commento velenoso contro la scelta del Festival di Cannes di premiare la star di Pulp Fiction. Baschetto in testa, barbetta disegnata, un raggiante John Travolta ha conquistato la ribalta del Festival di Cannes 2026 dove è intervenuto per ritirare la Palma d'Oro alla carriera. Carriera che ha visto alti e bassi, ma è stata coronata da enormi successi come La febbre del sabato sera e Pulp Fiction. Tutti contenti per il premio al divo ballerino protagonista di tante hit al botteghino? Non proprio. Paul Schrader ha usato Facebook per esprimere il suo dissenso senza mezzi termini. Che cosa ha scritto Paul Schrader su Facebook riguardo al premio alla carriera a John Travolta Presente a Cannes per . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Imbarazzante": Paul Schrader al vetriolo contro la Palma d'Oro a John Travolta

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