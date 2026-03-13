Sanità più vicina ai cittadini | boom di prenotazioni Cup nelle farmacie

In provincia di Chieti, il numero di prenotazioni Cup effettuate nelle farmacie supera le 30.000 all’anno grazie alla collaborazione tra le farmacie e l’Asl. Questa modalità di prenotazione permette ai cittadini di accedere più facilmente ai servizi sanitari, riducendo i tempi di attesa e semplificando le procedure. Il servizio si rivolge a chi necessita di visite mediche e altri appuntamenti sanitari.

Chieti - In provincia di Chieti cresce l’utilizzo del servizio Cup in farmacia: oltre trentamila prenotazioni l’anno grazie alla collaborazione tra farmacie e Asl. Sono 73 le farmacie della provincia di Chieti che hanno aderito alla convenzione che consente ai cittadini di prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici direttamente in farmacia, offrendo un servizio che negli ultimi anni ha registrato una crescente adesione. Secondo i dati diffusi dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, attraverso questa rete territoriale vengono effettuate oltre 30 mila prenotazioni ogni anno, confermando il ruolo sempre più centrale delle farmacie nel sistema sanitario locale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

