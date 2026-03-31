Le Acli hanno organizzato un incontro pubblico a Arezzo per discutere delle prospettive di sviluppo economico, occupazionale e professionale della città. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti e cittadini, con l’obiettivo di condividere proposte e idee per il futuro locale. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati al mercato del lavoro, alle opportunità di crescita e alle sfide del territorio.

L’iniziativa, promossa dalle Acli, è in programma alle 17.00 di mercoledì 1 aprile alla Casa dell’Energia. Il dibattito farà affidamento anche sulla presenza di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana Un incontro pubblico per condividere proposte per lo sviluppo economico, lavorativo e professionale della città di Arezzo. L’appuntamento, promosso all’interno della rassegna Acli Life Festival, è in programma alle 17.00 di mercoledì 1 aprile alla Casa dell’Energia di via Leone Leoni e nasce con l’obiettivo di stimolare un dibattito tra istituzioni, associazioni, tecnici e cittadini in cui approfondire l’economia locale per individuare margini di miglioramento e opportunità di sviluppo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Economia e lavoro: un incontro pubblico delle Acli sul futuro della città di Arezzo

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