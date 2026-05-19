Paternò fermati dai Carabinieri a bordo di un’auto rubata | denunciato un 43enne

Un uomo di 43 anni è stato denunciato dai Carabinieri a Paternò dopo essere stato fermato a bordo di un’auto risultata rubata. Il controllo è avvenuto nel centro cittadino, dove i militari hanno notato un veicolo sospetto e deciso di fermarlo. Durante le verifiche, è emerso che l’auto era rubata, portando così alla denuncia del conducente. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta, e l’indagato è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio svolto nel centro cittadino. Nel corso del pattugliamento, i militari dell’Arma hanno notato un’auto parcheggiata nei pressi di piazza San Francesco di Paola con a bordo quattro persone, due uomini e due donne. Alla vista della pattuglia, gli occupanti del veicolo hanno tentato di nascondersi abbassandosi sui sedili, un atteggiamento che ha immediatamente insospettito i Carabinieri inducendoli ad approfondire il controllo. Dopo l’identificazione, i militari hanno accertato che si trattava di un 43enne e un 24enne seduti nei posti anteriori, insieme a due donne di 43 e 32 anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Paternò, fermati dai Carabinieri a bordo di un’auto rubata: denunciato un 43enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le celebrazioni della Carica dei carabinieri di Pastrengo Sullo stesso argomento Beccato dai carabinieri a bordo di un’auto rubata: 44enne denunciato per ricettazioneI carabinieri del nucleo radiomobile hanno rintracciato e recuperato un'auto rubata poco prima in via Torresino, nel quartiere Cibali. Mazza da baseball nascosta in auto: 43enne denunciato dai carabinieriAnche un uomo residente in provincia di Verona, è caduto nella rete dei controlli delle forze dell'ordine nel territorio di Mantova. Paternò. Droga nello scooter scoperta dal cane antidroga: denunciato 25enne dai CarabinieriControlli mirati, appostamenti e il fiuto decisivo del cane antidroga: così i Carabinieri della Compagnia di Paternò, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dello squadrone ... libertasicilia.it Paternò. Lascia i domiciliari senza permesso per andare a fare compere: 34enne arrestato dai CarabinieriNon avrebbe rispettato gli obblighi imposti dalla misura cautelare a cui era sottoposto e sarebbe uscito di casa senza alcuna autorizzazione, venendo poi intercettato dai Carabinieri mentre rientrava ... libertasicilia.it