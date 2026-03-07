Beccato dai carabinieri a bordo di un’auto rubata | 44enne denunciato per ricettazione

Un uomo di 44 anni è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile dopo essere stato trovato a bordo di un’auto rubata in via Torresino, nel quartiere Cibali. Gli agenti hanno rintracciato e recuperato il veicolo poco prima e hanno quindi fermato il conducente per verifiche. L’uomo è stato identificato e denunciato per ricettazione.

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno rintracciato e recuperato un'auto rubata poco prima in via Torresino, nel quartiere Cibali. Un passante ha segnalato al 112 due uomini sospetti a bordo di uno scooter che forzavano la portiera di un’autovettura. Uno dei due ha avviato l’auto e si è allontanato in direzione di via Sabato Martelli Castaldi, mentre il complice è fuggito nella direzione opposta. Gli equipaggi sul posto hanno cinturato l'area e predisposto servizi di osservazione. L'auto rubata è stata intercettata in via Sabato Martelli Castaldi e bloccata in sicurezza in via Ammiraglio Caracciolo dopo un breve inseguimento di circa cento metri. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

