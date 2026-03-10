Permessi di soggiorno il militare | Nelle patenti false errori sulla data di nascita o il nome

Un militare ha segnalato che nelle patenti false trovate presso l’abitazione di un uomo si riscontrano errori sulla data di nascita e sul nome. L’indagine ha portato al sequestro di patenti, permessi di soggiorno e attestati dell’autoscuola ‘Americana’, tutti apparentemente rilasciati dalla motorizzazione civile e destinati a soggetti extracomunitari. La scoperta riguarda un’operazione condotta presso l’abitazione di un uomo.

Il carabiniere in aula ha svelato i rapporti tra Pietro Di Dona, Carmine Riccardo e due 'ganci' extracomunitari assoldati per reperire clienti “ A casa di Pietro Di Dona trovammo patenti apparentemente rilasciate dalla motorizzazione civile, attestati dell’autoscuola ‘Americana’, permessi di soggiorno, i cui destinatari erano soggetti extracomunitari. Dalle intercettazioni sulle utenze di Pietro Di Dona risalimmo al modus operandi”. Sono le dichiarazioni rese dal maresciallo dell’Arma che ha svolto le indagini nel processo a carico di 10 persone per un giro di false patenti e permessi di soggiorno a stranieri, molti dei quali residenti al Nord Italia (in particolare in Veneto). 🔗 Leggi su Casertanews.it

