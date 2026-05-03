A cinquant'anni dal terremoto che colpì il Friuli, si svolge a Pinzano un evento dedicato agli Alpini, con il passaggio del treno storico. L'occasione riporta l’attenzione sulla ricostruzione e sulla protezione delle aree pedemontane. Il Decimo Cantiere, simbolo della rinascita, rappresenta un punto di riferimento per le iniziative di recupero e prevenzione in questa regione.

? Cosa scoprirai Come può il modello Friuli garantire la sicurezza delle zone pedemontane?. Perché il Decimo Cantiere è considerato il simbolo della rinascita?. Cosa insegna il viaggio del treno degli Alpini alle nuove generazioni?. Chi ha guidato la ricostruzione delle comunità distrutte dal sisma?.? In Breve Delegazioni Alpini da Imperia, Savona, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano e Treviso a Pinzano.. Assessore Cristina Amirante e politici Fausto Tomasello e Nicola Conficoni partecipano alla cerimonia.. Il Decimo Cantiere dell'Associazione Nazionale Alpini fu fondamentale per la ricostruzione post-sisma.. L'evento mira a trasmettere il modello di resilienza friulano alle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma Friuli, 50 anni dopo: il treno degli Alpini a Pinzano

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