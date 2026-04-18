Taglio del nastro a Ospedaletto nuova apertura per l' attività Il sindaco | Professionalità e passione da 50 anni

Giovedì 16 aprile si è svolta l’inaugurazione di una nuova sede a Ospedaletto di un’agenzia di intermediazione assicurativa, alla quale hanno partecipato il sindaco, l’assessora e un consigliere comunale, oltre a numerosi cittadini. Il sindaco ha dichiarato che l’attività vanta una storia di cinquanta anni, caratterizzata da professionalità e passione. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e della comunità locale.

È stata inaugurata giovedì 16 aprile, a Ospedaletto, una nuova sede di Corazzi e Bianchi Intermediazione Assicurativa, alla presenza del sindaco Gianluca Ugolini, dell’assessora Anna Pecci, del consigliere comunale Debora Vallorani e di numerosi cittadini.Un momento che ha celebrato non solo una.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Nasce una nuova attività che mette assieme lavanderia, sartoria e calzoleria: il taglio del nastroHa ufficialmente aperto le porte sabato 31 gennaio ‘Bianco by Ferri’, il nuovo punto di riferimento per la cura dei capi e degli accessori, in Piazza... Plinio raddoppia: nuova apertura a Ercolano, affluenza record al taglio del nastro.Plinio raddoppia: nuova apertura a Ercolano, affluenza record al taglio del nastro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Taglio del nastro per la rinnovata sede di Almaterra APS; Sondrio, taglio del nastro per la Fiera del biologico; Le voci prima del taglio del nastro; Taglio del nastro per il nuovo parco Guizza. Plinio raddoppia: nuova apertura a Ercolano, affluenza record al taglio del nastro.Un evento di grande partecipazione e intensa emozione ha caratterizzato l’inaugurazione del nuovo Plinio Medical Center di Ercolano, avvenuta ieri, 16 aprile. Alla cerimonia erano presenti autorità lo ... napolipiu.com È ufficiale, Esselunga apre a Rimini: Taglio del nastro entro 3 anniCon una nota ufficiale rilasciata oggi, Esselunga ha rotto gli indugi confermando il suo sbarco in via Ugo Bassi. L'operazione non rappresenta solo l'apertura ... chiamamicitta.it IL TAGLIO DEL MANZO MAGRO E DIGERIBILE Questa carne è magra, tenera e davvero pregiata facebook