Passeggiata letteraria e botanica a Villa Ada con vegan pic nic

Un gruppo di appassionati ha organizzato una passeggiata letteraria, storica e botanica a Villa Ada, uno dei parchi più belli di Roma. L'evento, promosso dall'Associazione Librotrekking, ha portato i partecipanti alla scoperta di angoli nascosti e storie legate alla famiglia reale che ha posseduto la villa. Durante l'escursione è stato anche previsto un vegan picnic.

Un'altra passeggiata letteraria, storica e botanica in una delle aree verdi più belle di Roma. L'Associazione Librotrekking va a scoprire angoli e storie di Villa Ada Savoia, tutte le curiosità sulla famiglia reale che l'ha acquistata e venduta e poi riacquistata (ebbene si!), un classico della letteratura italiana che Vittorio De Sica ha voluto ambientare proprio tra questi viali e due scrittrici straordinarie che ci faranno conoscere la condizione femminile in Egitto ieri e oggi.