125 passaporti in un anno nell' ufficio postale di Concordia Sagittaria

L'ufficio postale di Concordia Sagittaria ha registrato oltre 125 richieste di passaporti elettronici in poco più di un anno. Tra gli uffici della città metropolitana di Venezia, si distingue per il numero di richieste di prima emissione e rinnovo, considerando il rapporto con la popolazione locale. Poste Italiane ha comunicato questi dati, evidenziando la sua attività nell’area.

L'ufficio postale di Concordia Sagittaria si distingue tra i più attivi della città metropolitana di Venezia per numero di richieste di prima emissione o rinnovo del passaporto elettronico in rapporto alla popolazione, comunica Poste Italiane: oltre 125 domande in poco più di un anno.