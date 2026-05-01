Passaporti in ufficio postale | 206mila documenti in due anni

Negli ultimi due anni, circa 206.000 passaporti sono stati rilasciati attraverso 7.500 uffici postali italiani. Il progetto Polis, collegato a questa attività, ha prodotto un impatto economico stimato in un miliardo di euro di PIL. I dati sono stati forniti da Poste Italiane, che ha gestito la consegna dei documenti in tutto il territorio nazionale.

?? Cosa sapere Poste Italiane ha consegnato 206mila passaporti tramite 7.500 uffici in due anni. Il Progetto Polis ha generato 1 miliardo di euro di PIL e 18.500 nuovi posti. Circa 206mila passaporti sono stati consegnati tramite gli uffici postali negli ultimi due anni, trasformando radicalmente l'accesso ai documenti di viaggio per migliaia di cittadini italiani attraverso la rete capillare di Poste Italiane. Il servizio, che permette di gestire il rilascio e il rinnovo dei documenti d'identità .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Passaporti in ufficio postale: 206mila documenti in due anni Notizie correlate Per espatriare si passa dalle Poste: 206mila passaporti fatti in due anniTra una bolletta da pagare e un pacco da spedire, ora grazie alle Poste si può anche espatriare. 125 passaporti in un anno nell'ufficio postale di Concordia SagittariaL’ufficio postale di Concordia Sagittaria si distingue tra i più attivi della città metropolitana di Venezia per numero di richieste di prima... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Polis arriva in provincia di Bolzano: passaporti in ufficio postale per 111 comuni; Passaporto alle Poste, da oggi anche nel Friuli occidentale; Solesino, boom di richieste di passaporto all'ufficio postale; Rilascio passaporti negli uffici postali: attivazione in 19 comuni del Tarantino. Ecco dove. Poste, rilascio e rinnovo passaporti in 7.500 uffici postaliIn circa 7.500 uffici postali è possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto. Ai 6.932 uffici postali del progetto Polis abilitati si uniscono i 431 uffici nelle grandi città, come Rom ... ansa.it Poste, con 7.500 uffici postali completato il progetto rilascio passaportiE' ora possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto in circa 7.500 uffici postali. Lo comunica Poste spiegando che tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis sono stati abilitati ... ansa.it Poste Italiane estende il servizio passaporti a tutto il territorio nazionale, favorendo l’inclusione digitale e sociale nei comuni sotto i 15mila abitanti. - facebook.com facebook Caos in Eredivisie: la stagione potrebbe non concludersi per un caso passaporti. Coinvolti 25 calciatori e almeno 133 partite di questa stagione x.com