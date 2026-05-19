Partito l' iter per la selezione e l’arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri

Sono state avviate le procedure per la selezione di 17 ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, destinati a ruoli tecnici. La ripartizione prevede due posti per la specialità medicina, un posto per investigazioni scientifiche – fisica e due posti per investigazioni scientifiche. La procedura riguarda ufficiali che entreranno a far parte delle diverse specialità dell’Arma, con bandi di concorso pubblicati di recente. I candidati interessati potranno presentare domanda entro le scadenze stabilite.

Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri, suddivisi in due posti per la specialità medicina; un posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica; due posti per la specialità investigazioni scientifiche -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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