Sabato si è conclusa con un risultato sorprendente la partita tra Carassai e Polisportiva Forcese, terminata con un punteggio di 63-0 a favore della squadra ospite. Durante l’incontro, i giocatori sono rimasti immobili sul campo per tutta la durata della partita, senza muoversi o partecipare alle azioni di gioco. La gara, valida per la penultima giornata di campionato di Terza Categoria Girone G, ha attirato l’attenzione per questa singolare protesta collettiva.

Si parlerà a lungo del risultato di 63-0 con cui sabato si è chiusa la partita tra Carassai e Polisportiva Forcese, valida per la penultima giornata di campionato di Terza Categoria Girone G. Un risultato frutto di una clamorosa protesta dei calciatori ospiti decisa dopo la squalifica di dieci giornate comminata al loro capitano, Fabrizio Polini, per frasi razziste rivolte ad alcuni atleti della Pro Calcio Ascoli, nella gara del sabato precedente. Un risultato che non entrerà nel Guinness dei Primati, dal momento che, nel 2002, una partita in Madagascar era terminata 143-0, ma che certo farà discutere e non è detto che non causerà pesanti sanzioni alla Polisportiva Forcese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La clamorosa protesta: giocatori immobili sul campo, la partita finisce 63-0

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La protesta dei laziali finisce sul New York Times

63 immobili: dalla mafia alla comunitàNel cuore delle Marche, a Vallefoglia, si sta disegnando una strategia concreta per trasformare il peso della criminalità in un’opportunità di...

La clamorosa protesta: giocatori immobili sul campo, la partita finisce 63-0Terza categoria, girone C: la Forcese, dopo la maxi squalifica al capitano per insulti razzisti, sigla prima una raffica di autogol, poi i giocatori si fermano in campo. Frasi razziste agli avversari ... msn.com

L’incredibile protesta: giocatori tutti fermi, la partita finisce 63-0Il presidente Flamini spiega: Lo abbiamo fatto perché non è possibile rovinare la carriera di un giocatore con 10 giornate di squalifica senza prove. ilrestodelcarlino.it