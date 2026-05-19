Parte da Royal Albert Hall di Londra il tour internazionale di Zucchero

Il tour internazionale di Zucchero è iniziato il 18 maggio alla Royal Albert Hall di Londra, proseguendo il 19 nello stesso luogo. L'evento si chiama “BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight” e celebra i 25 anni di una delle sue canzoni più popolari. La tournée coinvolgerà diverse città in diversi paesi e durerà diverse settimane, con spettacoli che prevedono esibizioni dal vivo e performance musicali dal cantante italiano.

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