Parte da Royal Albert Hall di Londra il tour internazionale di Zucchero
Il tour internazionale di Zucchero è iniziato il 18 maggio alla Royal Albert Hall di Londra, proseguendo il 19 nello stesso luogo. L'evento si chiama “BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight” e celebra i 25 anni di una delle sue canzoni più popolari. La tournée coinvolgerà diverse città in diversi paesi e durerà diverse settimane, con spettacoli che prevedono esibizioni dal vivo e performance musicali dal cantante italiano.
Milano, 19 mag. (askanews) – Lunedì 18 e martedì 19 maggio al via dalla Royal Albert Hall di Londra “BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”, il tour internazionale che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre. Dopo aver calcato per la prima volta il palco del celebre tempio della musica londinese nel 1990, aprendo i concerti di Eric Clapton, Zucchero ha portato la sua musica in tutto il mondo e torna ancora una volta da headliner alla Royal Albert Hall per regalare uno show energico e appassionante di oltre 2 ore, guidando gli spettatori in un viaggio entusiasmante nella sua straordinaria carriera musicale con il suo inconfondibile stile e la sua carismatica presenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
A R Rahman at Royal Albert Hall London
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