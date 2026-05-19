A Parma, tre giovani sono finiti in ospedale dopo essere stati circondati da un gruppo di altri ragazzi che hanno utilizzato spray molestando e aggredendo le vittime. Secondo quanto riferito, i testimoni presenti sul luogo non sono intervenuti durante l’aggressione. Dopo aver usato lo spray, i responsabili sono fuggiti e al momento non sono ancora stati individuati. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto e sui soggetti coinvolti.

? Domande chiave Come hanno fatto i testimoni a non intervenire durante l'aggressione?. Chi sono i responsabili della fuga dopo l'uso dello spray?. Dove si trovavano esattamente i ragazzi al momento dell'attacco?. Perché la sicurezza in via Mazzini è apparsa così fragile?.? In Breve Aggressione avvenuta via Mazzini verso mezzanotte tra sabato e domenica scorsi.. Tre feriti ricoverati al pronto soccorso dopo uso di spray al peperoncino.. Testimoni segnalano indifferenza dei passanti durante l'attacco in centro città.. Denuncia contro ignoti presentata alle forze dell'ordine per identificare i minori.. Tre giovani sono finiti in ospedale nella notte tra sabato e domenica scorsi a Parma, dopo essere stati accerchiati e aggrediti da un gruppo di ragazzini in via Mazzini verso la mezzanotte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, tre giovani in ospedale: baby gang li accerchia con lo spray

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Muore davanti al figlio, aggredito da un branco di giovanissimi - Ore 14 - 13/04/2026

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